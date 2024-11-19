Kırşehir\'de Öğretmenler Günü\'ne Özel Türküler Konseri

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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu tarafından Öğretmenler Günü'ne özel "Sıra Gecesi Tadında Türküler" konseri düzenlenecek.

Kırşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel "Sıra Gecesi Tadında Türküler" konseri, 22 Kasım 2024 Cuma günü saat 19.00'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye olarak şehrin sosyal ve kültürel dokusuna uygun bir şekilde, UNESCO Müzik Şehri de olmanın bilinç ve sorumluluğuyla sürekli programlar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz göreve geldiğimizde halkımıza bir söz verdik ve bu sözümüzü de yerine getirmeye devam ediyoruz. Belediyeler yol, su, çevre düzenlemesi, park gibi şeyleri zaten asli görevleri olarak yerine getirmelidirler. Biz Kırşehir Belediyesi olarak bununla birlikte, Kırşehir'in her alanda gelişimi noktasında etkinlik ve programları hayata geçirerek ilimizi Anadolu'nun ortasında parlayan bir yıldız yapmak için tüm ekibimizle birlikte çalışmaya bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devam edeceğiz. Bu kapsamda, 22 Kasım 2024 Cuma günü saat 19.00'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Öğretmenler Günü'ne özel 'Sıra Gecesi Tadında Türküler' programı gerçekleştirilecek. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü de şimdiden kutluyorum. Tüm hemşehrilerimizi de yapılacak olan programlara katılmaya davet ediyorum."