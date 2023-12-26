Kırşehir'de polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce kentte halkın yoğun olduğu park ve meydanlarda, işlek cadde ve sokaklarda çalışma yürütüldü.

Yeni yöntemlerle insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı mağduriyet oluşmaması için polisler vatandaşı bilinçlendirmeye çalıştı.

Polisler, Yeraltı Çarşısı, Cacabey Meydanı ve Terme Caddesi'nde, 181 vatandaş ve esnafa ulaşarak dolandırıcılık ve iş yeri güvenliği konularında uyarıda bulundu.

Ekipler, insanları rahatsız ederek para talep eden, para yerine gıda yardımı yapılması konusunda ısrarcı olan mendil, hediyelik eşya satışı yapan veya dilenen kişilere karşı da dikkatli olunmasını istedi.