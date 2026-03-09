Kırşehir Belediyesi'nden Çukurçayır'da Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
Kırşehir Belediyesi'nden Çukurçayır'da Ramazan Etkinlikleri

09.03.2026 09:59  Güncelleme: 10:25
Kırşehir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri, Çukurçayır Mahallesi'nde düzenlenen organizasyonla sona erdi. Belediye başkanı Selahattin Ekicioğlu, etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin ramazan etkinliklerinin son adresi, Çukurçayır Mahallesi oldu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Baran Genç, Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur ve belediye meclis üyeleriyle birlikte, Çukurçayır Mahallesi'nde düzenlenen ramazan etkinliklerine katıldı.

Burada konuşan Ekicioğlu, "Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Daha önceki yaptığımız ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın da yoğun bir katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından bizler için de önem arz ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
