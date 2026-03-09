Kırşehir Belediyesi'nden Çukurçayır'da Ramazan Etkinlikleri

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin ramazan etkinliklerinin son adresi, Çukurçayır Mahallesi oldu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Baran Genç, Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur ve belediye meclis üyeleriyle birlikte, Çukurçayır Mahallesi'nde düzenlenen ramazan etkinliklerine katıldı.

Burada konuşan Ekicioğlu, "Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Daha önceki yaptığımız ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın da yoğun bir katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından bizler için de önem arz ediyor" dedi.