Kırşehir'de Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi
Kırşehir'de Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi

26.03.2026 10:51
Polis, Kırşehir'de tarihi 35 sikke ve 3 obje ele geçirirken, bir zanlı gözaltına alındı.

Kırşehir'de polis ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 35 sikke ve 3 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, elinde bulundurduğu tarihi objeleri satmaya çalıştığı belirlenen O.G'nin ikametgahına operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, Roma ve Arkaik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 35 sikke ile Selçuklu dönemine ait 3 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Mobbing iddiası pahalıya patladı İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti İran’ın sadece iki şartı var Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var
APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku Hemen adliyeye koştu APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet

10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
10:50
Herkes ekran başına İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11’leri
Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11'leri
10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:39
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
10:12
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede! Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
09:48
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
