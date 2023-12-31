 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir'de Tarım, Hayvancılık ve Ağaçlandırma Projeleriyle Gelişim Sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de Tarım, Hayvancılık ve Ağaçlandırma Projeleriyle Gelişim Sağlanıyor

Kırşehir'de 2023 yılında tarım, hayvancılık ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında çeşitli projeler hayata geçirildi. KOP ile Seracılık Yaygınlaşıyor projesiyle 30 çiftçiye yüksek tünel sera, KOP ile Sürü Yöneticilerine Destek Oluyoruz projesiyle 25 yetiştiriciye küçükbaş hayvan ağılı kurulumu sağlandı. Ayrıca, Basınçlı Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi projesiyle 14 üreticiye hibe ödemesi yapıldı ve Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesiyle 13 proje için büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliğiyle süt ve besi sığırcılığı alanlarında hibe ödemesi gerçekleşti. Ayrıca, 2023 yılında 500 hektar alanda 400 bin fidan dikimi yapılarak Kırşehir'in orman varlığı yüzde 7'ye çıkarıldı.

Kırşehir\'de Tarım, Hayvancılık ve Ağaçlandırma Projeleriyle Gelişim Sağlanıyor
31.12.2023 - 14:03,  Güncelleme: 14:06
Abone Ol

Kırşehir'de 2023 yılında tarım, hayvancılık ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında çeşitli projeler hazırlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 295 bin büyükbaş ve 410 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunan Kırşehir'de sayıların artırılması ve geliştirilmesi için bazı projeler hazırlandı.

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında "Kırşehir'de KOP ile Seracılık Yaygınlaşıyor" projesiyle 30 çiftçiye yüksek tünel sera, "KOP ile Sürü Yöneticilerine Destek Oluyoruz" projesi kapsamında ise 25 yetiştiriciye küçükbaş hayvan ağılı kurulumu sağlandı.

Basınçlı Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi projesi kapsamında 14 üreticiye 1 milyon 185 bin 810 lira hibe ödenirken, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesiyle de13 proje için büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliğiyle süt ve besi sığırcılığı alanlarında toplam 3 milyon 250 bin lira hibe ödemesi gerçekleşti.

Öte yandan, 2023 yılında Kırşehir'de 500 hektar alanda toplamda 400 bin fidan dikimi yapılırken, 7 hektar alan büyüklüğündeki Neşet Ertaş Millet Ormanı oluşturuldu. Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla 15 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu.

Çalışmalarla son 25 yılda Kırşehir'in orman varlığı yüzde 3'ten yüzde 7'ye çıkarıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Konya Ovası Projesi, Neşet Ertaş, Kırşehir, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Tarım, Hayvancılık ve Ağaçlandırma Projeleriyle Gelişim Sağlanıyor - Son Dakika


14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına 'Adalet Bakanlığı'na başvurmayın' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına "Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:05
2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı

Son Dakika
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına "Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
12:05 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:14 AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 14:35:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Tarım, Hayvancılık ve Ağaçlandırma Projeleriyle Gelişim Sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement