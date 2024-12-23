Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Osman T. (76) yönetimindeki 40 BE 769 plakalı otomobil, Mucur- Karahasanlı köyü bağlantı yolunda Mustafa A. idaresindeki 40 EL 219 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle otomobildeki Hasbiye T. (75) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mustafa A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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