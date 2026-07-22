Kırşehir'de durdurulan araçta 695 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezi girişinde durdurulan bir otomobilde ?695 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Araçtaki A.E. ve E.D, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 695 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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