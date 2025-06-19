Kırşehir'de Yaz Kursları İçin Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Yaz Kursları İçin Kayıtlar Başlıyor

19.06.2025 09:22
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Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin yaz kurslarına kayıtlar 20-27 Haziran'da alınacak. Gençler, kadınlar ve çocuklar için farklı branşlarda kurslar sunulacak.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin (BEGEM) yaz kurslarına kayıtlar, 20-27 Haziran günleri arasında alınacak.

Kırşehir'de yaşayan ve okuyan gençler, kadınlar ve çocuklar için kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği BEGEM'e kayıtlar yarın (20 Haziran) başlayacak.

Kurslarda masa tenisi (8-17 yaş), masa tenisi (yetişkin), Almanca A1 (yetişkin), İngilizce A1 (yetişkin), halk oyunları (8-17 yaş) ve halk oyunları (yetişkin) branşları yer alacak.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Açtığımız kurs merkezlerimiz Kırşehirli hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurslarımızla Kırşehir'in sosyal hayatına zenginlik katıyoruz. Kırşehir'in huzur şehri olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir kurs merkezlerimiz. Kış döneminde olduğu gibi yaz döneminde de açılan kurslarımız yine Kırşehirlilerin uğrak yerlerinden biri olmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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