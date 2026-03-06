Kırşehir\'de Yetimlere İftar Programı

Kırşehir'de 114 yetim ve yakınları için iftar programı düzenlendi.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırşehir Şubesince Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, kentteki yetimler, yakınları ve din görevlileri bir araya geldi.

İftar programı öncesinde yetim çocuklara yönelik Hacivat ve Karagöz oyunu ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından katılımcılar iftar yaptı.

Programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, birçok coğrafyada savaş ve sorunlar olduğunu, mazlum insanların bulunduğu ve en çok çocukların mağdur olduğunu söyledi.

Ramazanda yetimler için başlattıkları proje ile hayırseverlerin, bağışçıların ve gönüllülerin desteğiyle 114 yetimi giydirdiklerini, hediyeler aldıklarını anlatan Tekin, özellikle TDV kadın gönüllülerinin proje için birebir çalışma yaptıklarını, büyük emek verdiklerini söyledi.

Tekin, "Bugün burada buluştuğumuz gibi ahirette de bu güzel yavrularımızla cennete buluşmayı Rabbim nasip etsin. Biz büyük bir aileyiz, geçenlerle de yine yetimlerle buluştuk ve piknik yapmıştık. Bu yavrularımızla güzel etkinliklerimiz oldu. İnşallah, bu aile ile devam edeceğiz. Çocuklarımızın tamamını mağazaya götürdük, baştan aşağı kendi istediklerini aldılar. Kendileri seçtileri ile onları giydirdik. Bunda emeği geçen kahramanlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. " dedi.

Konuşmanın ardından yetimlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa, Başkanlık Müftüsü Tandoğan Taşçı, daire amirleri, din görevlileri, hayırseverler ve gönüllüler katıldı.