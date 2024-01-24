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Kırşehir'deki bir lastik fabrikasında sürücülere trafik ve güvenli sürüş kuralları anlatıldı - Son Dakika
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Kırşehir'deki bir lastik fabrikasında sürücülere trafik ve güvenli sürüş kuralları anlatıldı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, kentteki bir lastik fabrikasında çalışan sürücülere genel trafik ve güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte, kış şartlarında daha yavaş ve dikkatli olunması, cep telefonu kullanılmaması, şerit ihlali gibi konular üzerinde duruldu. Amaç, kar, yağmur ve sisli hava şartlarına bağlı trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerin dikkatli olmalarını sağlamaktı.

Kırşehir\'deki bir lastik fabrikasında sürücülere trafik ve güvenli sürüş kuralları anlatıldı
24.01.2024 - 10:21,
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca kentteki bir lastik fabrikasında çalışan sürücülere genel trafik ve güvenli sürüş kuralları anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler. trafik kazalarının azaltılması, sürücülerin birbirlerini tehlikeye düşürmeden araç kullanmaları için çalışmalarını sürdürdü.

Kentteki bir lastik fabrikasının konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, 110 sürücüye kış şartlarında hız bakımından daha yavaş ve sürücü açısından daha dikkatli ve kontrollü olunması, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması, şerit ihlali gibi konularda uyarılarda bulunuldu.

Kar, yağmur, sisli hava şartlarına bağlı ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı trafik kazalarını en aza indirilmesi amaçlanarak, sürücülerin trafikte dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırşehir'deki bir lastik fabrikasında sürücülere trafik ve güvenli sürüş kuralları anlatıldı - Son Dakika
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