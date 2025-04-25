Kırşehir\'den Afrika\'ya Su Kuyusu İçin Destek

Kırşehir Necatibey İlk ve Ortaokulu öğrencileri, "Temiz Su Herkesin Hakkı" sloganıyla Afrika'da su kuyusu açtırmak üzere başlattıkları kampanya ile 59 bin 80 lira topladı.

Sosyal sorumluluk kampanyası düzenleyen Necatibey İlk ve Ortaokulu'ndaki 160 öğrenci, okul bahçesinde kermes düzenledi.

Öğrenci, veli ve öğretmenler, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri ve hediyeleri kermeste satışa sundu.

Ayrıca öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını da bağışladı.

Kampanya sonunda toplanan 59 bin 80 lira, Türk Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Servet Demirci'ye makbuz karşılığında teslim edildi.

Okul müdürü Selçuk Böğrekci, AA muhabirine, öğrencilerin eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını bir kez daha göstermek üzere kampanyayı başlattıklarını söyledi.