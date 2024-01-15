Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2023 yılında 1 milyon 256 bin muayene ve takip yapıldı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2023 yılında 1 milyon 256 bin muayene ve takip yapıldığı bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2023 yılı boyunca 1 milyon 256 bin 659 başvuru yapıldı.

Polikliniklerde 840 bin 750 hastaya hizmet veren hastane, acil servis polikliniğinde 386 bin 25, çocuk acilde ise 29 bin 924 hastayı kabul etti.

Hastanede 2023'te 19 bin 489 hasta ameliyat edildi, 8 bin 765 hasta ise günübirlik tedavi gördü.