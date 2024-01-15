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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2023 yılında 1 milyon 256 bin muayene ve takip yapıldı - Son Dakika
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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2023 yılında 1 milyon 256 bin muayene ve takip yapıldı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2023 yılında toplamda 1 milyon 256 bin 659 başvuruya hizmet verdi. Hastanede polikliniklerde 840 bin 750 hasta, acil servis polikliniğinde 386 bin 25 hasta ve çocuk acilinde ise 29 bin 924 hasta kabul edildi. Ayrıca, 19 bin 489 hasta ameliyat edilirken, 8 bin 765 hasta günübirlik tedavi gördü.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2023 yılında 1 milyon 256 bin muayene ve takip yapıldı
15.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:02
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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2023 yılında 1 milyon 256 bin muayene ve takip yapıldığı bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2023 yılı boyunca 1 milyon 256 bin 659 başvuru yapıldı.

Polikliniklerde 840 bin 750 hastaya hizmet veren hastane, acil servis polikliniğinde 386 bin 25, çocuk acilde ise 29 bin 924 hastayı kabul etti.

Hastanede 2023'te 19 bin 489 hasta ameliyat edildi, 8 bin 765 hasta ise günübirlik tedavi gördü.

Kaynak: AA
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