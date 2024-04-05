Kırşehir Kudüs Platformu İsrail\'in Gazze saldırılarını protesto etti

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Kırşehir Kudüs Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

"Gazze için acil ateşkes" yazılı pankart taşıyan platform üyeleri, Askerlik Şubesi önünde toplandı. Ankara Caddesi'nde yürüyüşe başlayan grup, İsrail aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdi.

Yürüyüşün ardından Cacabey Meydanı'nda toplanan grup, Filistin'e destek sloganları attı.

Ellerinde poster ve afiş taşıyarak İsrail'e tepkisini gösteren platform üyeleri, yapılan duanın ardından dağıldı.