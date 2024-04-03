Kırşehir Müftülüğü ve Danimarka Türk Diyanet Vakfı Yetimler İçin İftar Düzenledi

Kırşehir Müftülüğü ve Danimarka Türk Diyanet Vakfı tarafından yetimler iftarda bir araya geldi.
İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Danimarka Türk Diyanet Vakfı ile yürütülen "Arife Çiçekleri" projesi kapsamında yetimlere ve ailelerine iftar verildi.
Cacabey Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında tasavvuf musikisi konseri, ney dinletisi ve ilahiler yer aldı.
Programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, yetim çocuklar ile yakınlarının hafızalarından çıkmayacak bir akşam yaşamalarına vesile olduklarını aktardı.
Çocukları mutlu edebilmek için çalıştıklarını vurgulayan Tekin, "Ramazan ayının bereketi her yanı sardı. Ramazanı uğurlamaya hazırlandığımız bu günlerde her işimizde onun bereketini tutmalıyız. Ayrıca çocukların sevindirildiği bu tür programların sadece ramazan ayında değil, yılın her mevsiminde yapılması da önemli. Katılımcılara ve Danimarka Türk Diyanet Vakfı yetkililerine, gurbette sılayı unutmayan hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Programa İl Müftü yardımcıları Zeynep Önen ve Adnan Zeki Bıyık ile müftülük personeli katıldı.
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