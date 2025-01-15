Kırşehir Yenice Mahallesi\'ne Yeni Yeşil Alan

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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Şehrimizin en büyük mahallesi olan ve 40 binin üzerinde nüfusu bulunan Yenice Mahallesi'ne yeni bir yeşil alan kazandırıyoruz" dedi.

Başkan Ekicioğlu, Yenice Mahallesi'ne yeni bir yeşil alan kazandıracaklarını duyurdu. Ekicioğlu, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında alanda park, ağaçlandırma, peyzaj, sosyal donatı, spor alanları, sosyal etkinlik alanları gibi çok sayıda birim inşa ediyoruz. Projenin ikinci etabında ise Selgah Caddesi'nden başlayan hatta, Selgah Deresi etrafında ilk etabın devamı niteliğindeki rekreasyon alanı projesi ile mahallemize ve Kırşehir'e yeni ve alternatif bir alan yaratmış olacağız. Kılıçlı Köprüsü'nden Güzler Sulama Birliği'ne kadar 80 bin metrekarelik yeşil alan projemiz kapsamında şehrimizin en büyük mahallesi olan, 40 binin üzerinde nüfusu bulunan Yenice Mahalle'sine yeni bir yeşil alan kazandırıyoruz. En kısa zamanda ikinci etabı da yaptıktan sonra Yenice Mahallesi'ne yürüyüş alanlarıyla, sosyal donatılarıyla, kafeleriyle, tenis kortlarıyla, basketbol sahalarıyla, spor alanlarıyla güzel bir tesis kazandırmış olacağız."