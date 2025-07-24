Kırşehirli şehit aileleri için Doğu Karadeniz gezisi düzenledi

Kırşehirli şehit aileleri, düzenlenen Doğu Karadeniz gezisinde Azerbaycanlı şehit aileleriyle bir araya geldi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Şehitlerimizin Emaneti, Milletimizin Değeri Projesi" kapsamında Doğu Karadeniz'e gezi düzenlendi.

Dernek üyesi 30 şehit ailesinin katıldığı Rize, Ordu, Giresun, Samsun, Sinop ve Trabzon gezisi kapsamında şehitlikler, kültürel ve sosyal alanlar ziyaret edildi.

Kırşehirli şehit aileleri, Trabzon ziyareti sırasında Azerbaycan'dan gelen şehit aileleriyle de bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit ailelerini kaynaştırmak için geziyi düzenlediklerini belirterek, şehit ailelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla sık sık çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti.