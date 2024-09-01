CHP Milletvekili Gülcan Kış: Kırtasiye masrafları veliler için büyük bir yük

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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Bugün birinci sınıfa başlayacak bir öğrencinin temel malzemeleri 4 bin 500 TL'yi buluyor. Kalem, defter, çanta gibi en temel ürünlerin bile fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Emekli maaşları ve asgari ücret bu kadar düşükken veliler bu alışverişleri nasıl yapacak? Eylül ayı, çocukları okula başlayacak aileler için adeta dert ayı olmuş" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye masraflarına ilişkin açıklama yaptı. Kış'ın açıklaması şöyle:

"9 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, aileler kırtasiye masraflarının ağır yüküyle karşı karşıyalar. Döviz kurunun yükselmesi ve enflasyonun etkisiyle kırtasiye ürünlerinin fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Bugün birinci sınıfa başlayacak bir öğrencinin temel malzemeleri 4 bin 500 TL'yi buluyor. Kalem, defter, çanta gibi en temel ürünlerin bile fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Bir düzine kurşun kalem 160 TL, bir silgi 27 TL, orta kalite bir çanta ise 1000 TL'ye yükseldi. Bu masraflar, 17 bin 2 TL asgari ücretle geçinen aileler için büyük bir yük oluşturmaktadır. Emekli maaşları ve asgari ücret bu kadar düşükken veliler bu alışverişleri nasıl yapacak? Eylül ayı, çocukları okula başlayacak aileler için adeta dert ayı olmuş.

"Eğitim hakkı hükümetin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle tehdit altındadır"

Üstelik bu masraflar sadece bir kereyle de sınırlı değil. Yıl içerisinde aynı ürünleri yeniden almak gerekecek, bu da masrafların sürekliliği haline gelecektir. Hükümetin eğitimde fırsat eşitliğini sağlama sorumluluğu var ancak bu görevini hükümet yerine getiremiyor. Bu nedenle bizler, kırtasiye malzemelerindeki vergi yükünün hafifletilmesini, KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesini ve okullarda en az bir öğün yemeğin ücretsiz olarak verilmesini talep etmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nı acil önlemler almaya çağırıyorum. Eğitim hakkı hükümetin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle tehdit altındadır. Çocuklarımızın geleceğini karanlıkta bırakmayalım."