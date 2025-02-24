Kış Bilim Festivali 2025 Erzurum'da Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Kış Bilim Festivali 2025 Erzurum'da Kapılarını Açtı

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Erzurum'da, Türkiye'nin 'En Başarılı Bilim Merkezi Ödülü'nü alan Bilim Erzurum'un düzenlediği 'Kış Bilim Festivali 2025', bilim ve teknolojiye ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Festival 23-26 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve gençlere ilham vermeyi hedefliyor.

24.02.2025 16:55  Güncelleme: 17:26
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"Kış Bilim Festivali 2025" Erzurum'da başladı

ERZURUM - Türkiye'nin 'En Başarılı Bilim Merkezi Ödülü'nü alan Erzurum Bilim, bu defa kapılarını 'Kış Bilim Festivali 2025'e açtı.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki vizyonunu ileriye taşıma hedefiyle hareket eden Bilim Erzurum, bilim ve teknolojiye ilgi duyan her yaştan bireyi bir araya getiren etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda "Kış Bilim Festivali 2025" kapısını davetlilere açtı. Festival ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimini desteklemek, gençlere ilham vermek ve onları inovatif düşünceye teşvik etmek amacıyla tasarlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türkiye Teknoloji Takımı'nın aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen festival, Bilim Erzurum'da başladı. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam'ında katıldığı açılış töreni renkli ve teknoloji ile dolu dolu oldu. Kışın en renkli bilim festivali 23-26 Şubat 2025 tarihleri arasında Bilim Erzurum'da meraklılarının ziyaretine açık olacak.

"Yeni Aziz Sancarlar ve Selçuk Bayraktarlar buradan çıkacak"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, Bilim Erzurum'un düzenlediği ikinci kış festivalinde gençlerle bir araya geldiklerini ifade ederek, "Kurulduğu günden bu yana Erzurum Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle burada önemli çalışmalar yapıldı. 250 binden fazla öğrencimize buradaki atölyelerde ağırladık ve etkinlikler gerçekleştirdik. Soğuk bir Erzurum gününde Kış Bilim Festivali ile gençlerimizin yüreklerini teknoloji ile ısıtmak istedik. Burada ülkemizin teknolojik açıdan çalışma yapan kurumların stantları var. 64'den fazla içerikli tematik atölyelerimiz bulunuyor. Gençlerimizi bilim ve teknoloji açısından gelişmeleri için her zaman destek olacağız. Geleceğimizin yeni Aziz Sancarları ve Selçuk Bayraktarları buralardan eğitim alan gençlerimiz içinden çıkacak" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kış Bilim Festivali 2025 Erzurum'da Kapılarını Açtı - Son Dakika

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