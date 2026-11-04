Kış lastiği takmayan ticari araç işletmelerine 15 Kasım'dan itibaren ceza kesilecek - Son Dakika
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Kış lastiği takmayan ticari araç işletmelerine 15 Kasım'dan itibaren ceza kesilecek

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Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan'a kadar sürecek. Zorunluluğa uymayan işletmelere para cezası uygulanacak; İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi 81 il valiliğine gönderilecek.

ARİFE YILDIZ ÜNAL/MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla başlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin genelge hazırlıkları sürüyor. Söz konusu genelge uygulanmak üzere 81 il valiliğine gönderilecek.

Lastik değiştirme ücreti 1500 liradan başlıyor

Yağışların başlamasıyla birlikte lastik değiştirme çalışmaları da yoğunlaştı.

Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için 1500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için 1750 lira, 18 inç jantlar için 2000 lira, 19 inç jantlar için 2250 lira, 20 inç jantlar için 2500 lira, 21 inç jantlar için 3000 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.

Lastiklerin mevsime uygun olması gerekir

Taşıtların trafikte güvenli seyredebilmesi ve kazaların önüne geçilebilmesi için lastik değişimi büyük önem taşıyor.

Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastik geliyor. Hava sıcaklıkları 7 derece ve altına indiğinde, kış lastikleri takılması gerekiyor.

Kışın meydana gelen trafik kazaları çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasından kaynaklanıyor. Yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açıyor.

Kış lastiği takılması kadar bilinçli lastik alımı da büyük önem taşıyor. Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir ömrü bulunuyor. Uygun koşullarda saklanmayan lastikler zamanla özelliklerini kaybedebiliyor.

Lastik değişiminin yanı sıra araç bakımı da büyük önem taşıyor.

Kaynak: AA
İçişleri BakanlığıOtomobilGüncelSon Dakika

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