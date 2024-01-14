Kış Yüzme Şenliği'nde renkli görüntüler: Eksi 2 derecede derede yüzdüler

RİZE - Rize'de bu yıl 8.'si düzenlenen Kış Yüzme Şenliği bin 700 rakımda bulunan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Galerdüzü mevkiinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte 60'nın üzerinde kişi buzlarla kaplı Galer Gölü'ne girerek yüzerken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Geçmiş yıllarda tulum eşliğinde dereye girerek başlayan etkinlik bu yıl Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler nedeniyle müziksiz gerçekleşti. Etkinliğin organizatörü Hasan Önder sıra dışı etkinliğin uluslararası bir boyut kazandığını dile getirerek "Bugün burada 60'ın üzerinde bir katılımcı var. Şenliğimiz uluslararası bir boyut kazandı. Su sıcaklığı sıfır derece civarında. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derecelerde" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe bu yıl 2. kez katıldığını ifade eden Gizem Bekiroğlu isimli katılımcı ise "İlk kez geçen yıl katılmıştım bu yıl 2. kez katılıyorum. Bu ambiyansı herkesin yaşaması lazım" derken, milli sporcu Okan Günak ise "Su çok güzeldi. Baya sıcaktı. Beklediğimden çok daha iyiydi. Keyif aldık. Ellerimin ve ayaklarımın donması dışında bir sıkıntımız yok" dedi.

Programa yüzmek için katılanları izlemeye gelen Ayşenur Çolak isimli vatandaş ise programın heyecanlı geçtiğinin altını çizerek "Çok üşüyeceğimi düşündüğüm için ben katılmadım. Hava çok soğuk, yüzenler donuyorlar. Nasıl giriyorlar, nasıl yüzüyorlar bilmiyorum. Gelecek yıl ben de düşünebilirim. Çok heyecanlı, çok eğlenceliymiş" ifadelerini kullandı.