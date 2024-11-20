Kışın Enerji Kaynağı: Perşembe Cevizli Helvası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kışın Enerji Kaynağı: Perşembe Cevizli Helvası

Ordu'nun coğrafi işaretli cevizli helvası, kış aylarında sıcak tutmasıyla ilgi görüyor.

20.11.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu helva kışın üşütmüyor

Ordu'nun coğrafi işaretli Perşembe cevizli helvası, kışın tercih edilen ürünlerin arasında yer alıyor

ORDU - Ordu'nun yöresel lezzetlerinden olan ve coğrafi işaret belgeli 'cevizli helva', sağlık açısından büyük önem taşıdığı gibi kış aylarında vücudu sıcak tuttuğundan büyük ilgi görüyor.

İlde asırlardır damakları tatlandıran ve geçen yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan Perşembe ceviz helvası, içerisinde bulunan besin değerleriyle adeta 'enerji deposu' olarak biliniyor. İçerisinde, çöven kökü, meyan kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva, özellikle yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında da vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor. Bazı vatandaşlar ise helvayı ekmeğin içerisinde koyup, o şekilde tüketiyor.

"Kışın sıcak tuttuğu için tercih ediliyor"

Yaklaşık 45 yıldır cevizli helva üretimi yapan Hacı Gürdal, "Bu helvanın ana maddesi şeker, beyazlığı veren çöven kökü ile meyan kökünün suyu. Kaynadığı esnada limon tuzu da katılıyor. Özellikle kış aylarında çok seviliyor, soğuk havalarda insanları sıcak tutar. İçerisinde bol miktarda ceviz var, zaten cevizin çok sayıda faydası var. Helva yaz aylarında biraz yumuşar, kışın sertleşir. Biz, hava şartlarına göre üretim yapıyoruz" dedi.

"Meslek giderek kayboluyor"

Dede mesleği olan helva üretiminde 3'üncü kuşak olduğunu ifade eden Gürdal, "Önceden bir sürü helvacı vardı, şimdi 2-3 tane helvacı kaldı. Giderek kaybolan bir meslek oldu. Şimdikiler helva ile uğraşmak istemiyor. Bizim ağırlıklı müşterilerimiz gurbetçiler, bilenler farklı illere giderken toplu bir şekilde alıyorlar" diye konuştu.

"Bence haftada bir kez tüketilmesi gerek"

Şenel Çelik isimli vatandaş, "Bu helvayı çok severim, çarşıya indikçe alırım. Bunun özelliği kış aylarında insanı sıcak tutar. Tadı çok güzel, cevizin aroması da lezzetli. Bence en az haftada bir kez tüketmek gerekli" ifadelerine yer verdi.

Helvayı çok sevdiklerini söyleyen Emine Karadeniz, içerisindeki cevizlerin doğal olduğunu ve kışın sıcak tuttuğu için bu ürünü severek tükettiklerini belirtti.

İkamet ettiği İstanbul'a giderken helva aldığını söyleyen İdris Bayram, fırsat buldukça bu helvadan yediklerini anlattı.

Kaynak: İHA

Perşembe, Cevizli, Güncel, Kültür, Sağlık, Enerji, Tarım, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kışın Enerji Kaynağı: Perşembe Cevizli Helvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
01:37 Montella’dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler Montella'dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 18:57:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kışın Enerji Kaynağı: Perşembe Cevizli Helvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.