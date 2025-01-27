Kişisel Veriler İçin Kritik Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Kişisel Veriler İçin Kritik Operasyon: 5 Tutuklama

MİT, Jandarma ve USOM'un operasyonunda kişisel verilere hukuka aykırı erişim sağlayan 5 kişi tutuklandı.

27.01.2025 12:49
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezince (USOM) kişisel verilerinin korunmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, avukatlara özel olarak geliştirilen "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi.

Yazılımın, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı.

MİT'in sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye başlandı.

Bu şekilde hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilerek engellenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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