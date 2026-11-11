Kitabın Hakkını Ver kampanyası korsana karşı Rami Kütüphanesi'nde tanıtıldı

Türkiye'deki yayımcı meslek birliklerinin öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan "Kitabın Hakkını Ver; izinsiz indirme, korsan alma ve kopyalama" kampanyasının tanıtımı Rami Kütüphanesi'nde akademisyen, yazar ve yayıncıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (DEKMEB), Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği (EĞİTİMYAYBİR), Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ile Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR) ortaklığında yürütülen kampanya, uzun soluklu bir bilinçlendirme süreci olarak tasarlandı.

Kampanya ile telif hakkı bilincinin güçlendirilmesi, eserlerin arkasındaki emeğin görünür kılınması, okur davranışlarında kalıcı dönüşüm sağlanması, okurun kültür mirasının korunmasında aktif bir paydaş olması ve hak ihlallerine karşı etkili bir kurumsal altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Telif hakkı ihlallerine, bandrolsüz basılmış kitaplara, izinsiz fotokopilere ve internette dolaşıma sokulan dijital kopyalara karşı harekete geçme çağrısı yapılan kampanyanın lansmanı, kampanyanın tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı.

"En önemli konu meslek birliklerimizin bir araya gelmesi"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Bakanlığın bugüne kadar kültür ekonomisi, kültür endüstrisi ve korsanla mücadele çerçevesinde pek çok çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, "Buradaki bana göre en önemli konu meslek birliklerimizin konsolide olması, bir araya gelme kabiliyetleridir. Zaman zaman bu konuda başarılı olduk ve her başarılı olduğumuz dönemde de sonuç elde ettik." dedi.

Müzik endüstrisinde de lisanslama konusunda başlatılan uygulamanın sonuç verdiğini ifade eden Yılmaz, "Birlikte güçlüyüz, kamu olarak bugüne kadar ortak çalışma alışkanlığımız refleksimiz var. Sizler için biz o koltuklardayız. Dolayısıyla biz sahayı biliyoruz, uluslararası uygulamaları biliyoruz ama siz bizden daha iyi sahayı biliyorsunuz." diye konuştu.

Yılmaz, yasa yapmanın o yasanın istenilen şekilde uygulanacağı anlamına gelmediğini, en iyi uygulama nasıl olacaksa onun yapılması gerektiğini, toplantı sonucunda ortaya çıkan sonuçları da ilgili yerlerde dile getireceğini sözlerine ekledi.

"Toplum bilinci, hakkaniyet ve kul hakkı burada devreye giriyor"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili yazar Prof. Dr. İskender Pala da korsan kitap sorununun bir ülkenin kültür seviyesini gösteren vahim bir muhtevaya sahip olduğunu belirterek, yazarlardan alınan vergilerin telif bilincini artıracak projelere ve hak koruma çalışmalarına aktarılması yönünde tekliflerde bulunduklarını kaydetti.

Konuya ilişkin ilgili kişilerle görüşmeler de yaptığını söyleyen Pala, "Burada yapılan bütün çalışmaları önemsiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Üzerinde ısrarla durmamız gereken bir konudur. Çünkü toplum bilinci, hakkaniyet ve kul hakkı burada devreye giriyor." görüşünü paylaştı.

Yazar Ahmet Ümit, bütün kitaplarının korsanlarının basıldığını dile getirerek, "Kültür dediğimiz şey bir ulusun temelidir. Biz yazarız ve asıl bu temelin harcı olan dil malzemesini, Türkçeyi kullanıyoruz. Bu dil olmadan bir kültür olmaz, bu dil olmadan Türkiye olmaz. Biz buyuz ve bunu dinamitliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Korsan kitap sektörüne verdiğimiz topyekun bir savaştır"

Komisyon adına söz alan yayıncı Muharrem Kaşıtoğlu, kültürün, ortak hafızanın ve geleceğin en büyük güvencesi olan kitabı ve onun hayatta kalma mücadelesini konuşmak üzere bir araya geldiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu sadece okuma alışkanlıklarındaki düşüşü tersine çevirmek için verilen bir uğraş değildir. Bu mücadele çok daha büyük ve açıkça büyüyen bir tehdide, emeği, düşünceyi ve kültürel zenginliğimizi hiçe sayan korsan kitap sektörüne karşı verdiğimiz topyekun bir savaştır. Korsan kitap sadece kağıda basılmış ya da izinsiz indirilmiş bir suç unsuru değildir. O bir yazarın uykusuz gecelerinin, bir editörün titiz emeğinin ve tüm riskleri göze alan bir yayıncının yatırımlarının açıkça çalınmasıdır. Bir ülkenin düşünsel sermayesini baltalayan, edebiyat dünyasını nefessiz bırakan bir emek hırsızlığıdır."

Fiziki korsanın yanı sıra dijital korsanlığın da tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkati çeken Kaşıtoğlu, farklı mecralarda paylaşım çılgınlığı yaşandığını, e-ticaret platformlarında da korsan kitapların rahatlıkla satıldığını belirtti.

"Kitabı seven herkesi emeğe sahip çıkmaya davet ediyoruz"

DEKMEB Başkanı Mustafa Çakır, her kitabın onlarca insanın emeğinin buluştuğu bir eser olduğuna işaret ederek, "Bugün o cümledeki her ismin hakkını savunmak için buradayız. İzinsiz bir kopya bir fotokopi ya da internette paylaşılan bir dosya ilk bakışta küçük bir şey gibi görülebilir ama her biri o künyedeki emeğin karşılıksız kalması demektir. Karşılığını alamayan emek ise bir sonraki kitabın yazılmasını, basılmasını ve okura ulaşmasını zorlaştırır." dedi.

Çakır, kampanyanın bir suçlama değil, bir davet olduğunu söyleyerek, "Okulu öğrenciyi, öğretmeni, kısaca kitabı seven herkesi emeğe sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

EĞİTİMYAYBİR Başkanı Ali Can, "Kitabın Hakkını Ver" kampanyasının kitapların izinsiz indirilmesi ve çoğaltılması ile korsan kitap satışına karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediğini aktararak, kitabın okura ulaşmasında emeği bulunanları ve eser sahiplerini görünür kılmayı, telif hakkı bilincini güçlendirmeyi amaçladığını anlattı.

Yasal ve hukuki sürecin yanı sıra konunun çözümünde eğitimin de önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Can, "Kitabın hakkını vermenin ve kitabın arkasındaki emeği görünür kılmanın ancak okul öncesinden başlayarak telif bilinci oluşturmasıyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu konuda tüm meslek birlikleriyle ortak hareket etmeye çalışıyoruz." görüşünü paylaştı.

TBYM Başkanı Mehmet Burhan Genç de kuruluşlarından bu yana korsana karşı farkındalık oluşturmak için pek çok çalışma yürüttüklerini ve meslek birliklerinin bakanlık desteğiyle gerçekleştirdiği bu ortaklığın büyük önem taşıdığını ifade etti.

YAYBİR Başkanı Hakan Tanıttıran, projenin korsanla mücadele programından öte bir farkındalık projesi olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Korsanla mücadele bir biçimde yürüyor. Gerek yasalarımızın bize verdiği güçle gerek kolluk kuvvetlerimizin değerli çabalarıyla fiziki korsan konusunda önemli ilerlemeler elde ettik. Ancak bu bir farkındalık projesi derken şunu söylemek istiyoruz, biz de biliyoruz ki hiçbir yasa dışı eylem, suç sadece hukuk kurallarıyla engellenemez. Onun için bir farkındalık geliştirmek gerekiyor."

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, sektörün yaşadığı ekonomik zorluklara dikkati çekerek, kültür sanat dünyasının ve yayıncıların devlet bankaları aracılığıyla uygun koşullu kredilerle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçlarından Sorumlu Daire Başkan Yardımcısı Cemil Cem Aydın ise korsan yayıncılığın yalnızca ekonomik kayıplara yol açmadığını, fikri emeğe zarar vererek haksız rekabete neden olduğunu vurguladı.

Aydın, emniyet teşkilatı olarak satış noktalarının yanı sıra üretim ve dağıtım ağlarını çökertmeye yönelik çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Toplantı, konuşmacıların ve katılımcıların fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.