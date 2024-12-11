Kitap Kurdu Projesi ile Van'da 30 Bin Öğrenciye Kitap Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kitap Kurdu Projesi ile Van'da 30 Bin Öğrenciye Kitap Dağıtıldı

Kitap Kurdu Projesi ile Van\'da 30 Bin Öğrenciye Kitap Dağıtıldı

TÜGVA'nın Kitap Kurdu Projesi sayesinde Van'daki 30 bin öğrenci kitaplarla buluştu.

11.12.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen Kitap Kurdu Projesi ile binlerce öğrenci kitapla buluşuyor.

TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni nesil gençlik vakfı olarak çocukları kitaplarla buluşturmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'deki bütün ortaokul öğrencilerine kitap sevgisi aşılamak istediklerini belirten Deniz, "Kitap Kurdu Projesinin amacı çocukların kitaplara ulaşabilmeleri ve okudukları kitaplardan ne anladıklarını ölçmek. Yarışmamız 4 yıldır devam ediyor. Türkiye genelinde 1 milyona yakın öğrenciye ulaşıldı. Van'da ise 4 yılda yaklaşık ulaştığımız sayı 100 bini buldu." dedi.

Bu yıl kentteki 30 bin öğrenciyi kitaplarla buluşturduklarını ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

"Bu sene hedefimiz 10 bin öğrenciye ulaşmaktı, hedef yükselterek 30 bin öğrenciye ulaştık. 30 bin öğrenciyle yarışmayı bu sene Van'da yapacağız. Öğrencilerimizin tamamına kitapları dağıttık. Her öğrencimize 3 farklı kitap yolladık. TÜGVA olarak Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki diğer illerin kitap dağıtımını da buradan yapıyoruz. 2 yıla yakındır 13 şehre dağıttığımız kitaplar 100 bini buldu. Çocuklar okudukları kitapları aileleriyle paylaşıyor. Hedefimiz önümüzdeki senelerde Van'daki 80 bin ortaokul öğrencisine ulaşmak."

TÜGVA Van Ortaokul Koordinatörü Mehmet Kasım Şahin ise "Öğrenciler 15 Ocak'ta okudukları kitaplardan sınava girecekler. Sınavlarda başarılı olacak öğrencilerimize hediyelerimiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gençlik, Türkiye, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kitap Kurdu Projesi ile Van'da 30 Bin Öğrenciye Kitap Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:43:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kitap Kurdu Projesi ile Van'da 30 Bin Öğrenciye Kitap Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.