Kıvanç Yıldıztepe'nin Matematikteki Başarısı - Son Dakika
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Kıvanç Yıldıztepe'nin Matematikteki Başarısı

Sivaslı öğrenci Kıvanç Yıldıztepe, olimpiyat elemelerinde Türkiye 3'üncüsü oldu ve coşkuyla karşılandı.

02.03.2025 23:47
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Türkiye 3'üncüsüne coşkulu karşılama

SİVAS - Sivas'ta öğrenim gören lise öğrencisi Kıvanç Yıldıztepe, Uluslararası Matematik Olimpiyatları Türkiye elemelerinde 3'üncü oldu. Eleme turunda derece yapan öğrenci, arkadaşları tarafından coşku ile karşılandı.

Selçuk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Kıvanç Yıldıztepe, Uluslararası Fibonacci Matematik Olimpiyatları Türkiye seçmelerinde 3'üncü oldu. Başarısı ile eleme turuna girmeye de hak kazanan Yıldıztepe, Roma'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na girmeye hak kazandı. Elemelerin ardından Sivas'a dönene Kıvanç Yıldıztepe, okulunda da büyük bir coşkuyla karşılandı.

"Farklı farklı hocalardan aldığım dersler sayesinde başarıya ulaştım"

Aldığı dereceden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıvanç Yıldıztepe, "Türkiye'de 3'üncü Sivas'ta da 1'inci olmak benim için de gurur verici bir durum. Sivas'ta bu olimpiyat alanında dereceye giren tek kişiyim. Bu sınava giren arkadaşlarımı ve 1'inci ve 2'inci olan arkadaşlarımı da tebrik ederim. Geçmişte farklı matematik öğretmelerinde alığım eğitimler sayesinde verimli bir çalışma ile beraber bu başarıya ulaştım. Başarımdan dolayı öğretmenlerim ve ailem çok şaşırdılar, mutlu oldular. Bu sınav 1'inci aşamaydı ve şimdi 2'inci aşamadayım. Antalya'da bir sınava daha gireceğim. Bu sınavı da geçtikten sonra öğrenci değişim programına alınacağım ve istediğim bir ülkede bir hafta boyunca eğitim göreceğim. Ülkemi ve Sivas'ımızı dünya çapında uluslararası bir olimpiyatta temsil etmekten gurur duyarım" diye konuştu.

"Kıvanç'ın başarısı bizi gururlandırdı"

Öğrencisinin Türkiye 3'üncüsü olmasından dolayı onunla gurur duyduklarını ifade eden Okul Müdürü Davut Ataman, "Kıvanç'ın bu başarısı okul yönetimi olarak bizi onurlandırdı ve gururlandırdı. Okulumuzda Kıvanç gibi çok başarılı ve potansiyelli birçok öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz uluslararası kulvarda okulumuzun, ülkemizin ve Sivas'ımızın adını duyuracaklardır. Kıvancın 3'üncü olduğunu öğrendiğimde çok duygulandım ve onunla gurur duydum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kıvanç Yıldıztepe'nin Matematikteki Başarısı - Son Dakika

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