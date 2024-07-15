Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gaziler ve şehitler için saygı seyri düzenledi - Son Dakika
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gaziler ve şehitler için saygı seyri düzenledi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gaziler ve şehitler için saygı seyri düzenledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait deniz araçları, İstanbul Boğazı'nda gaziler ve şehitlerin anısına saygı seyri düzenledi. Etkinliğe genel müdürlükte görev yapan gaziler ve terör olaylarında şehit olanların yakınları katıldı. Deniz araçları, Ortaköy, Beşiktaş ve Üsküdar sahiline paralel geçiş yaparak vatandaşlar tarafından izlendi.

15.07.2024 14:44
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait deniz araçları, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında İstanbul Boğazı'nda gaziler ve şehitlerin anısına saygı seyri yaptı.

Genel müdürlükte görev yapan gaziler ile terör olaylarında ve FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanların yakınlarının katıldığı etkinliğe 3 hızlı tahlisiye botu, 3 RHIB bot ve 2 römorkör katıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün merkez yerleşkesinden başlayan saygı seyrine katılan deniz araçları, Ortaköy, Beşiktaş ve Üsküdar sahiline paralel geçiş yaptı.

Bu noktalardan geçen deniz araçları vatandaşlar tarafından izlendi.

Kaynak: AA

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