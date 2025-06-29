Kıyma Makinesine Eli Kapanan Çocuk Kurtarıldı

Şanlıurfa'da kıyma makinesine elini kaptıran 12 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastanede ameliyata alındı.

Merkez Haliliye ilçesi Esentepe Mahallesi'nde İsmail Ç. (12), evinde et çektiği sırada sol elini kıyma makinesine kaptırdı.

Durumu fark eden ailesinin çabasına rağmen eli makineden kurtarılamayan İsmail Ç. için 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiyenin çalışmasının ardından eli sıkıştığı yerden kurtarılan İsmail Ç, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Hastanesinde ameliyata alındı.