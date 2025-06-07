Kıyma Makinesine Sıkışan Genç Tedavi Altında

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi'nde bulunan bir markette çalışan S.K. (21), elini kıyma makinesine kaptırdı.
İş yerindeki arkadaşlarının durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eli makineden kurtarılan yaralı çalışan, tedavisi için Kocaeli Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
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