Kızılay\'dan Bitlis\'te İftar Yardımı

ŞENER TOKTAŞ/BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te Türk Kızılay Şubesi personeli ve gönüllüler, karlı sokakları aşarak 165 hanedeki yaklaşık 970 kişiye iftarlık bırakıyor.

Kızılay bünyesinde bu yıl kurulan, hayırseverlerin ve bazı kurumların desteğiyle hizmet veren aşevinde kazanlar, yaşlı, engelli ve maddi durumu yetersiz vatandaşlar için kaynıyor.

Her gün diyetisyenlerin gözetiminde özenle hazırlanan 3 çeşit yemek, il merkezi ve Tatvan ilçesinde iftar öncesi 165 hanedeki yaklaşık 970 kişiye dağıtılıyor.

Karla kaplı sokakları aşarak haneleri tek tek gezen Kızılay ekipleri, devletin şefkat elini vatandaşlarla buluşturuyor.

Kızılay Şube Başkanı Ali Cengiz, AA muhabirine, aşevinde hazırlanan sıcak yemeklerin her gün iftar için vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Belirlenen haneleri her gün ziyaret ettiklerini belirten Cengiz, "Bitlis Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışma kapsamında aşevinde yemekleri aşçılarımız hazırlıyor. Sefer taslarına doldurulan yemekler araçlarla götürülerek iftardan bir saat önce ailelere teslim ediliyor. Yemekleri genellikle ekonomik maddi durumları yetersiz ailelerimize, yaşlı ve evlerinde yemek yapamayacak halde olanlar ile bedensel ve zihinsel engellilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

"Yemekler iftara yakın zamanda ailelere teslim ediliyor"

Ramazanda aldıkları bağışlarla aşevindeki faaliyetleri devam ettirdiklerini söyleyen Cengiz, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz soğuk havaya rağmen personelimizle ramazanın muhteviyatına uygun şekilde hazırlanan yemekleri ailelere ulaştırıyor. Sadece personelimizle değil, gönüllülerimizle de bu hizmeti sunmaktayız. Yemek dağıtımında personelimize eşlik eden gönüllülerimiz hem ailelerin hal ve hatırını soruyor hem de ailelerle tanışıyor. Yemekler iftara yakın zamanda ailelere teslim ediliyor. Amacımız yemeğin sıcak şekilde aileye ulaştırılmasıdır. Çünkü bu aileler yemekleri ısıtacak durumda değiller. Hasta, yaşlı ve engelliler var."

"Gayemiz onlarla ramazanın maneviyatını yaşamak"

Cengiz, ramazandan sonra da yemek dağıtımını sürdüreceklerinin altını çizerek, "Aşevimizde hazırladığımız yemeklerle sadece ailelerimizin sofralarına ortak olmuyoruz, gönüllerine ve kalplerine de ortak olmaya çalışıyoruz. Gayemiz onlarla ramazanın maneviyatını yaşamak, bir şeyleri paylaşmak, gönül sofralarına ve gönüllerine dokunmak, yardımcı ve destek olmak. Aşevinde 12 ay yemek hazırlanıyor ancak ramazanda aile sayısı arttı. Kızılay'da sürekli yardım alan aileler var." diye konuştu.

Aşevinde görevli diyetisyen Nurgül Yakın ise ürünlerden aldıkları numuneleri 3 gün sakladıklarını anlatarak, "Mutfağın denetimi, temizliği, soğuk ve kuru hava depolarının sıcaklıklarını kontrol ediyoruz. Depoya giren kuru gıdaların denetimini yapıyoruz. Kuru gıdalarda 'ilk giren ilk çıkar, son giren son çıkar' kuralına uyuyoruz. Numunelerimizin alım saatini, miktarını, ismini ve sıcaklığını kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.