Kızılay'dan Kan Bağışı Açıklaması - Son Dakika
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Kızılay'dan Kan Bağışı Açıklaması

Türk Kızılay, HIV bulaşma iddialarını reddederek kan test süreçlerini detaylandırdı.

16.11.2024 14:46
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Türk Kızılay, temin edilen tüm kan bileşenlerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV ve Sifiliz enfeksiyonlarına yönelik ileri tarama ve doğrulama testlerinden geçirildiğini, testlerde enfeksiyon riski saptanması durumunda, bağışçıdan kan bağışı kabul edilmediğini ve bu kanların kesinlikle hastanelere gönderilmediğini bildirdi.

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de 13 yaşındaki A.E.K'nin, AIDS hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin herkesi derinden üzdüğü belirtildi.

Vefat eden çocuğa HIV'in nasıl bulaştığına ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın incelemelerinin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik asılsız iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmaması üzerine aşağıdaki açıklama zorunlu olmuştur. İddiaya konu olan, İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K'nin babası K.K, 2024 yılı Ocak ayında Muğla'nın Milas ilçesi Atapark Kan Bağış Merkezi'ne başvurarak ilk kez kan bağışçısı olmak istemiştir. K.K'den alınan kan örneği, güvenli kan teminine yönelik NAT (Nükleik Asit Amplifikasyon Testi) testi dahil tüm tetkiklerden geçirildikten sonra HIV pozitif olduğu anlaşılmış ve derhal ilgili sağlık ve kolluk birimlerine bilgi verilip kan imha edilmiş ve baba K.K. Kızılay'ın ret listesine alınmıştır. Babaya ilk kez HIV teşhisini koyan ve tüm devlet birimlerini uyaran kurum Kızılay'dır."

Açıklamada, 2020'den bu yana, bölge kan merkezlerinden HIV riski taşıyan herhangi bir kan bileşenine dair hastanelere veya sağlık otoritelerine bir bildirim yapılmadığı, aynı şekilde hastanelerden de Kızılay'a bu yönde bir bildirim ulaşmadığı vurgulandı.

Türk Kızılay'ın, kan bağışı sürecinde halk sağlığını koruma sorumluluğu doğrultusunda tüm süreçleri titizlikle yürüttüğü ve bağışlanan her kan bileşenine uluslararası standartlara uygun modern testler uygulandığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Kızılay tarafından temin edilen tüm kan bileşenleri, Hepatit B, Hepatit C, HIV ve Sifiliz enfeksiyonlarına yönelik ileri tarama ve doğrulama testlerinden geçirilmektedir. Testlerde enfeksiyon riski saptanması durumunda, bağışçıdan kan bağışı kabul edilmemekte ve bu kanlar kesinlikle hastanelere gönderilmemektedir. Kızılay, kendisine verilen düzenli ve güvenli kan temini görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirirken, yılda aldığı yaklaşık 3 milyon ünite kanla yaklaşık 9 milyon hasta ve yaralının kan ihtiyacını karşılamaktadır.

Sorumsuz ve muğlak açıklamaların Kızılay'ın yürüttüğü bu milli göreve ve kan bağışı bekleyen hasta ve yaralılara vereceği zarar her türlü açıklamanın dışındadır. İlgili tüm kurum, kuruluş ve kişileri duyarlı olmaya çağırır, konuyu her yönüyle takip ettiğimizi bildiririz."

Kaynak: AA

Politika, Kızılay, Sağlık, Güncel, İzmir, HIV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Kan Bağışı Açıklaması - Son Dakika

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