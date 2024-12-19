Kızılay'dan Yaşlı Kadına Yeni Ev - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızılay'dan Yaşlı Kadına Yeni Ev

Kızılay\'dan Yaşlı Kadına Yeni Ev

Türk Kızılay, 70 yaşındaki Huriye Yıldız'a banyosu ve tuvaleti olmayan evini yenileyerek yeni bir ev yaptırdı.

19.12.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde Kaymakamlık ile Türk Kızılay gönüllüleri, banyosu ve tuvaleti olmayan tek katlı evde torunlarıyla yaşayan 70 yaşındaki Huriye Yıldız'a 100 metrekarelik ev yaptırdı.

Karahan Mahallesi'nde tuvaleti dışarıda, banyosu olmayan evde yaşayan ihtiyaç sahibi Yıldız ve dört torunu için kaymakamlık ile Kızılay gönüllüleri harekete geçti.

Kızılay gönüllüleri, harabe haldeki tek katlı evde yaşayan Yıldız ve dört torununa yeni bir evin yapılması için çalışma başlattı.

Yaşlı kadının eski evinin bulunduğu alanda inşaata başlayan Kızılay gönüllüleri, Kaymakamlık ve hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede evi tamamladı.

Yaşlı kadın ve torunları, yeni eşyalarla döşenen evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

"Maddi durumu yetersiz 20 aileye ev yaptık"

Yıldız ve torunlarını evlerinde ziyaret eden Kaymakam Melih Aydoğan, AA muhabirine, çalışmaları sosyal devlet anlayışıyla yürüttüklerini söyledi.

Aileye yardım eli uzatılan Türk Kızılay ekipleri ile hayırseverlere teşekkür eden Aydoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın kışı daha sıcak yuvalarda geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. İlçemizde Türk Kızılay Muradiye Şubemizin desteğiyle şu ana kadar maddi durumu yetersiz 20 aileye ev yaptık. Ailelere teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce yaptığımız 19 evi teslim etmiştik. Bugün de Karahan Mahallemizde gönüllülerimiz ve hayırseverlerin desteğiyle yeni bir ev daha inşa ettik. Teyzemize teslim ettik. Evin yeni eşyalarını dizdik. Yakın zamanda tamamlayacağımız bir evi de ihtiyaç sahibi aileye teslim edeceğiz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız."

"Yeni ev inşa ederek teyzemize teslim ettik"

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay da maddi durumu kötü olan Yıldız'a yeni bir ev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Mahalleye daha önce yaptıkları ziyarette torunlarıyla yaşayan Yıldız'ın tek katlı evlerinin sağlıksız koşullarda olduğunu ifade eden Yay, "Ev yaşamaya elverişsizdi. Durumu içler acısıydı. Teyzenin yaşları küçük olan torunları okula gidiyordu. Durumu Kaymakamımızla görüştük. Gönüllülerimizin desteğiyle eski evi yıktık. Teyzemizi torunlarıyla bir eve yerleştirdik. Kızılay gönüllüsü mühendislerimiz, ustalarımız, Kaymakamımız ve hayırseverlerin desteğiyle yeni ev inşa ederek teyzemize teslim ettik. Evin yeni eşyalarını yerleştirdik. Çok sevindiler. Mutluluklarına biz de ortak olduk." diye konuştu.

"Ders çalışacağım sıcak bir ortama kavuştum"

Huriye Yıldız'ın torunu Şiyar Yıldız da "Eski evimiz çok kötüydü. Yağışlarda sürekli damlıyordu. Çok soğuktu. Tuvaleti ve banyosu yoktu. Şimdi çok güzel bir eve kavuştuk. Yeni eşyalarla döşendi. Ders çalışacağım sıcak bir ortama kavuştum. Destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Kaymakamlık, Muradiye, Kızılay, Güncel, Emlak, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Yaşlı Kadına Yeni Ev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:34:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kızılay'dan Yaşlı Kadına Yeni Ev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.