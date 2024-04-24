Kızılay, depremzede çocuklara 23 Nisan etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Kızılay, depremzede çocuklara 23 Nisan etkinliği düzenledi

Kızılay, depremzede çocuklara 23 Nisan etkinliği düzenledi

Türk Kızılay, Hatay'ın Antakya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar, Kızılay ve Çocuk temasıyla bir araya gelerek 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, Hatay'ın önemine vurgu yaparak, çocuklara Türkiye'nin geleceğinin emanet olduğunu belirtti. Etkinlikte ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resim yarışmasında dereceye giren ve yarışmaya katılan çocuklara hediyeler verildi.

24.04.2024 19:40
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Türk Kızılay tarafından Hatay'ın Antakya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Toplumsal Hizmet Merkezince Güzelburç Kızılay Geçici Yaşam Merkezi'nde "Kızılay ve Çocuk" temalı gerçekleşen etkinlikte çocuklar 23 Nisan'ın coşkusunu yaşadı.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, yaptığı konuşmada, Hatay'ın Türk Kızılay için çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

Tanık, Hatay'ın 6 Şubat 2023'te yaşadığı acıların bundan sonra mutluluğa dönüşmesini diledi.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlayan Tanık, "Sevgili çocuklar Türkiye'nin geleceği sizlere emanet. sizler iyi bir bilim adamı, iyi bir evlat, iyi bir anne ve baba olacaksınız." dedi.

Etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ve yarışmaya katılan çocuklara hediyeleri verildi. Hazırlanan çeşitli programlarla çocuklar doyasıya eğlendi.

Kaynak: AA

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