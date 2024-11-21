Kızılay Düzce Binası Tartışma Yarattı

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(ANKARA)- CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Kızılay Düzce Şubesi'nin sahip olduğu ve yaklaşık değeri 80-100 milyon TL olan bir binayı, bir şirkete 53 milyon TL'ye sattığını ileri sürerek, satışa ilişkin TBMM'ye soru önergesi verdi. Özcan, "Biz halkımızdan toplanan vergilerin, yardımların, kamu kaynaklarının bazı kimselere peşkeş çekilmesine hiçbir koşulda müsaade etmeyiz" dedi.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Kızılay Düzce Şubesi'nin sahip olduğu ve yaklaşık değeri 80-100 milyon TL olan bir binayı, bir şirkete 53 milyon TL'ye sattığını öne sürerek, satışa ilişkin TBMM'ye soru önergesi verdi. Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu satışa ilişkin şunları kaydetti:

"Düzce'de 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin ardından el konularak kayyıma devredilen Düzce'deki D-100 Karayolu üzerinde bulunan Ensar Ticaret'e ait bina, 2019 yılında kayyımdan Kızılay Düzce Şubesi'ne satılmıştı. Bahsi geçen bina, bu yılın başında Kızılay Düzce Şubesi tarafından tekrar satışa çıkarıldı. Söz konusu bina, geçtiğimiz haftalarda Ankara Kızılay Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen bir ihale ile Düzce'de faaliyet gösteren Aktif Beton firması sahibi Muhammed Erzurum'a 53 Milyon TL'ye satıldığı kamuoyuna yansıdı. Ancak, 2 BİN 870 metrekara arsa ve 2 bin 586 metrekare inşaat alanı olan taşınmazın bir bütün olarak toplam değerinin yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 80-100 Milyon TL olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili kamuoyunda tartışma giderek büyürken, Kızılay Düzce Şubesi Müdürü Halil Aydın ise suskunluğunu koruyor. Açık artırma yöntemi ile yapılan ihalede daha yüksek teklifler gelmesine rağmen söz konusu binanın Kızılay Düzce Şubesi tarafından 53 milyon TL'ye Aktif Beton Firması'na satıldığı özellikle kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu.

"Kızılay Genel Müdürlüğü'nün gerçekleri kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz"

Bu konuyu bir süredir takip ediyorum. Bazı bilgilerden emin olmadan Türkiye'nin en köklü insani yardım kurumu olan Türk Kızılayı'nın bu tür olaylarla anılması doğru olmazdı. Ancak, biz halkımızdan toplanan vergilerin, yardımların, kamu kaynaklarının bazı kimselere peşkeş çekilmesine hiçbir koşulda müsaade etmeyiz. Bunu bütün kurumlarımız için söylüyorum. Ben bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Halkımızın kafasındaki tüm soru işaretlerinin giderilmesi için Meclis'e bir soru önergesi verdim. Kızılay Genel Müdürlüğünün de konuyu aydınlatmasını ve gerçekleri kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz."