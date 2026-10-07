Kızılay Edirne Şubesi, İsveç Kızılhaçı heyetine göçmen yardımlarını anlattı

Kızılay Edirne Şubesi, İsveç Kızılhaçı heyetine göçmen yardımlarını anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsveç Kızılhaçı heyeti, Türk Kızılay Edirne Şubesini ziyaret ederek düzensiz göçmenlere yönelik insani yardım ve saha çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşmede yardımların daha geniş kitlelere ulaştırılması konuşuldu, Şube Başkanı Gözde Emel Baytar heyete teşekkür etti.
İsveç Kızılhaçı heyeti, Türk Kızılay Edirne Şubesini ziyaret etti.
Ziyarette, Kızılayın düzensiz göçmenlere yönelik yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ile saha çalışmaları hakkında heyete bilgi verildi.
Görüşmede, insani yardım çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar ele alındı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Edirne Kızılay Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar, ziyaret dolayısıyla İsveç Kızılhaçı heyetine teşekkür etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?