Türk Kızılay Edirne Şube Başkanlığı görevine atanan Gözde Emel Baytar ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Baytar, yürütülen insani yardım faaliyetleri ve yeni döneme ilişkin planlanan çalışmalar hakkında Sezer'e bilgi verdi.
Sezer de Kızılay'ın afet, sosyal yardım ve gönüllülük faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, yeni yönetime çalışmalarında başarı diledi.
Son Dakika › Güncel › Kızılay Edirne Yeni Yönetimi Vali'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
