Kızılay Gönüllüleri Bayram İçin Çalışıyor - Son Dakika
Kızılay Gönüllüleri Bayram İçin Çalışıyor

Kızılay Gönüllüleri Bayram İçin Çalışıyor
14.03.2026 11:54
Erzurum'daki Kızılay gönüllü kadınlar, bayramda çocuklara yardım etmek için gece gündüz çalışıyor.

Erzurum'da ramazan boyunca yardım faaliyetleri düzenleyen Kızılayın gönüllü kadınları, bayramda çocukların yüzünü güldürmek için gece gündüz çalışıyor.

Türk Kızılay Erzurum Şubesi Kadın Başkanlığı bünyesinde Erzurumlu kadınlarla ramazan ayı boyunca birçok gönüllülük faaliyeti yapıldı.

Kızılay bünyesinde öğrencilere "Anne Eli İftar" programları düzenleyen kadınlar, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere de yardımlar ulaştırdı.

Ramazan boyunca Kızılay Şubesi'nde bulunan depoda uzun saatler çalışan gönüllü kadınlar, evlerindeki iftar hazırlıklarını yardım çalışmalarından sonra yaparak fedakarlık gösteriyor.

Bayramın yaklaşmasıyla çocuklar için bayramlık çalışmalarına başlayan gönüllü kadınlar, binlerce çocuğa kıyafetlerini ulaştırmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Türk Kızılay Erzurum Şubesi Kadın Başkanı Esra Kaplanoğlu, AA muhabirine, gönüllü kadınlarla ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırdıklarını, bunun için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca üniversite öğrencileriyle çeşitli iftar programları düzenlediklerini anlatan Kaplanoğlu, yatılı okullarda öğrenim gören çocuklara da ay içerisinde hediyeler götürdüklerini belirtti.

Kaplanoğlu, Kızılay Şubesi'ne gelen yardım paketlerinin günlük olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için düzenlenerek ayrıldığını kaydetti.

"Daha çok insanın gönüllü olmasını istiyoruz"

Yaklaşık 100'e yakın gönüllüyle işlere yetişmeye çalıştıklarını dile getiren Kaplanoğlu, şunları kaydetti:

"Dönüşümlü olarak 10'ar kişilik ekiplerle günlük çalışmalar yapıyoruz. Buraya gelen kadınlar ramazan ayında büyük fedakarlıklar yapıyor. Gönüllü kadınlarımız ramazan ayında işlerinden, kendi çocuklarından feragat ederek burada ihtiyacı olan ailelerin çocukları için çalışıyor."

Herkes evinde rahat rahat otururken burada bu iyiliğin peşinden koşmak, iyilikte yarışmak çok güzel bir duygu. Toplumumuz çok merhametli ve duyarlı. Gönüllülük konusunda hiç sorun yaşamıyoruz ve daha çok insanın gönüllü olmasını da istiyoruz. Burada gönüllü kadınlarla beraber, ihtiyaçlı insanlara Kızılayın yanı başlarında olduğunu hissettirmek için kadın başkanlığı olarak çabalıyoruz."

Ramazan boyunca kadın gönüllüler tarafından 6 bin kişiye yardım paketi dağıtıldığını bildiren Kaplanoğlu, güzel bir ramazan geçirdiklerini söyledi.

Şubede bayram hazırlıklarının da başladığını aktaran Kaplanoğlu, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlıklarını burada paketler halinde hazırlayıp teslim ettiklerini belirtti.

Kaplanoğlu, "Gelen gönüllü kadınlar, burada neler yaptıklarını işin içine girdikçe anlıyor. Bazen eşlerimizden, çocuklarımızdan ihmal edildikleri söyleniyor ama kendileri burada yapılanları gördükçe anlayışla karşılıyorlar. Buraya gelenlerin aileleri de bu konuda çok bilinçlendiler." diye konuştu.

"Ramazan ayında daha çok mutlu oluyorum"

Kızılay'da 7 yıldır gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katılan Emine Göregen, çalışmalarını severek yaptığını, sonunda çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Göregen, "Ramazan ayında daha çok mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Kalplere dokunmak bizim için en büyük mutluluk. Bugüne kadar burada yorgunluk hissetmedim. Şimdi bayram hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bunu da bayrama kadar devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Yeni gönüllülerden Yasemin Saygı ise "Çok mutlu ve huzurluyum. İnsan olarak kendimi huzurlu hissediyorum. Bir şeylere destek olmak rahatlatıyor. Ramazanda hiç yorulmuyorum. Manevi açıdan çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay Gönüllüleri Bayram İçin Çalışıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kızılay Gönüllüleri Bayram İçin Çalışıyor - Son Dakika
