Kızılay gönüllüleri Kocasinan\'da ilkokul öğrencilerine pamuk şeker ikram etti

Kızılay gönüllüleri Kocasinan'da ilkokul öğrencilerine pamuk şeker ikram ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocasinan Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu Kızılay Kulübü 4/B sınıfı öğrencileri, farkındalık için okullarına Türk Kızılayı'nı davet etti. Gönüllüler öğrencilere Kızılay hakkında bilgi verdi, bahçede pamuk şeker ikram edildi ve etkinliklerle eğlendi.
Türk Kızılay gönüllüleri, farkındalık oluşturmak amacıyla ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.
Kocasinan Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulunun Kızılay Kulübü üyesi 4/B sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri, okullarına Türk Kızılayı davet etti.
Okula gelen Türk Kızılay gönüllüleri, öğrencilere Türk Kızılayı ile ilgili bilgi verdi.
Bilgilendirmenin ardından okul bahçesinde öğrencilere pamuk şeker yapılarak ikram edildi, öğrenciler çeşitli etkinliklere katılarak eğlendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?