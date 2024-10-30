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Ankara'da Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinliklerle binlerce çocuğu ağırlayacak "Kızılay Haftası Sokağı" açıldı.

Türk Kızılay'ın Etimesgut Yerleşkesinde 5 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek sokakta, Kızılay'ın faaliyetlerinin tanıtıldığı ve uygulamalı olarak gösterildiği stantlar yer alıyor.

Stantlarda çocuklara, yardım kolileri hazırlama, kan bağışının önemi, afete hazır olma ve ilk yardım müdahaleleri konusunda bilgi veriliyor. Çocuklar, deprem simülasyon tırı ile olası bir deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini de uygulamalı olarak öğreniyor.

Kızılay Haftası Sokağı'nda yürütülen faaliyetlere ilişkin AA muhabirine bilgi veren Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç, Kızılay Haftası'nın 1943'ten bu yana kutlandığına dikkati çekti.

Yapılan faaliyetlerle Kızılay'ın ilkelerini, amaçlarını anlatmayı, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Koç, hafta boyunca 15-20 bin civarında çocuk ve genci ağırlamayı planladıklarını söyledi.

Türk Kızılay'ın ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmaları da çocuklara anlatacaklarını dile getiren Koç, "Temelde hem Kızılay gönüllülüğünü hem de Kızılay'ın devletine destekçi, milletine yardımcı rolünü anlattığımız ve çocukların anlayabileceği eğlenceli bir haftayı başlattık." dedi.

Koç, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde bu yıl okullarda Kızılay kolunu da aktif olarak kullanarak farkındalık oluşturacaklarını kaydetti.