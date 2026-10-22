Kızılay heyeti, Güney Kore Büyükelçisiyle Çubuk'taki plazma tesisini ziyaret etti - Son Dakika
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Kızılay heyeti, Güney Kore Büyükelçisiyle Çubuk'taki plazma tesisini ziyaret etti

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Kızılay heyeti, Güney Kore Büyükelçisiyle Çubuk\'taki plazma tesisini ziyaret etti
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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo, Çubuk'taki kan plazma tesisini ziyaret etti. Ziyarette tesisin çalışmaları hakkında bilgi alındı; Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yatırımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo ve Protürk Genel Müdürü Mustafa Günhan Nasuhbeyoğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulan Türk Kızılay Kan Plazma Tesisi'ni ziyaret etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın da katıldığı ziyarette, Melikşah Mahallesi'nde bulunan tesisin çalışmaları ve kan plazması alanında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alındı.

Heyet, tesisin Türkiye'nin sağlık altyapısına sağlayacağı katkılar ve yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, böylesine önemli bir yatırımın ilçelerinde bulunmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Demirbaş, "Ülkemizin sağlık altyapısına güç katacak bu önemli yatırımın Çubuk'umuzda yer almasından büyük mutluluk duyuyoruz. İnsan hayatına değer katan, ilçemizin gelişimine ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Demirbaş, tesisin Çubuk'a ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
Fatma Meriç YılmazBaki DemirbaşGüney KoreKızılayAnkaraSağlıkGüncelSon Dakika

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