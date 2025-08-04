Kızılhaç, Gazze'deki Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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Kızılhaç, Gazze'deki Saldırıyı Kınadı

04.08.2025 11:41
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Filistin Kızılayı'na yapılan saldırıda bir çalışan hayatını kaybetti, federasyon insani yardım çağrısında bulundu.

CENEVRE, 4 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılayı Derneği Genel Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı kınadı. Saldırıda dernek çalışanı Ömer İslim hayatını kaybederken, iki dernek görevlisi ve yangını söndürmeye çalışan bir sivil de yaralandı.

Federasyon, pazar günü yaptığı açıklamada sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunması ve Kızılay ambleminin saygı görmesi ve korunması çağrısında bulundu.

Açıklamada amblemi açıkça görünen tesisin birçok saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Saldırılarda 51 dernek personeli ve gönüllüsünün hayatını kaybettiği, bu kişilerin 31'inin görev başındayken öldürüldüğü ve kıyafetlerinde uluslararası insani hukuk kapsamında korunmalarını garanti altına alması gereken Kızılay amblemi bulunduğu kaydedildi.

1919 yılında kurulan ve merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan federasyon, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Ulusal Dernekler ile birlikte Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin kapsamında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Filistin, Kızılay, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Hukuk, Son Dakika

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