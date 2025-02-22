Kızılhaç, Shiri Bibas'ın cenazesini teslim etti - Son Dakika
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Kızılhaç, Shiri Bibas'ın cenazesini teslim etti

Hamas, Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazeyi Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti.

22.02.2025 04:16
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Kızılhaç'ın İsrailli esir Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettiği duyuruldu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Hamas'ın Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin İsrail'e getirildiği belirtildi.

Kızılhaç yetkililerinin, cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettiği, cenazenin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kebir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldüğü aktarıldı.

Hamas, İsrailli esirlerin cenazesini teslim etmişti

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeyi", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 Şubat'ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.

Uluslararası Kızılhaç'a verilen cenazeler İsrail tarafından teslim alınmış; İsrail, esirlerden Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia etmişti.

Hamas, konuya ilişkin detaylı inceleme yapılacağını bildirerek "Bir hata veya cenazelerin karışabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. (İsrailli) Ailenin Filistinlilerle kaldığı yerin işgalciler tarafından bombalanması sonucu karışıklık doğmuş olabilir." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Adli Tıp, Tel Aviv, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılhaç, Shiri Bibas'ın cenazesini teslim etti - Son Dakika

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