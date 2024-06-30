Kızılırmak adeta kurudu, yatağı otluğa dönüştü - Son Dakika
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Kızılırmak adeta kurudu, yatağı otluğa dönüştü

Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak, kuraklığın etkisiyle adeta kuruyarak yatağı sazlığa dönüştü. Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olarak biliniyor. Irmak son zamanlarda yaşanan yetersiz yağışlar ve kuraklığın etkisiyle eski coşkusunu kaybetti. Irmağın bazı bölümlerinde yatağı adeta otluk alana dönüştü. Kuraklığı gözler önüne seren ırmak drone ile havadan görüntülendi. 'Kızılırmak Kızılırmak'lıktan çıktı' Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Adem Ertörer, Kızılırmak'ın Kızılırmak'lıktan çıktığını ifade ederek, 'Kızılırmak çok büyük bir ırmağımız. Kar ve yağmurumuz olmadığı için otlar büyüyecek. İklim değişti. Kızılırmak hiç böyle olmamıştı. Sazlık genellikle olur ama böyle olmamıştı. Devlet kanalıyla çalışılması gerekiyor. DSİ tarafından temizlenebilir. Kızılırmak Kızılırmak'lıktan çıktı, sazlık alana dönüştü' dedi.

30.06.2024 17:14
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Kızılırmak adeta kurudu, yatağı otluğa dönüştü

SİVAS - Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak, kuraklığın etkisiyle adeta kuruyarak yatağı sazlığa dönüştü.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olarak biliniyor. Irmak son zamanlarda yaşanan yetersiz yağışlar ve kuraklığın etkisiyle eski coşkusunu kaybetti. Irmağın bazı bölümlerinde yatağı adeta otluk alana dönüştü. Kuraklığı gözler önüne seren ırmak drone ile havadan görüntülendi.

"Kızılırmak Kızılırmak'lıktan çıktı"

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Adem Ertörer, Kızılırmak'ın Kızılırmak'lıktan çıktığını ifade ederek, " Kızılırmak çok büyük bir ırmağımız. Kar ve yağmurumuz olmadığı için otlar büyüyecek. İklim değişti. Kızılırmak hiç böyle olmamıştı. Sazlık genellikle olur ama böyle olmamıştı. Devlet kanalıyla çalışılması gerekiyor. DSİ tarafından temizlenebilir. Kızılırmak Kızılırmak'lıktan çıktı, sazlık alana dönüştü" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kızılırmak adeta kurudu, yatağı otluğa dönüştü - Son Dakika

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