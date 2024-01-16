 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Binlerce Göçmen Kuşa Yuva - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Binlerce Göçmen Kuşa Yuva

Samsun'da yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kış aylarında Sibirya ve Kuzey Avrupa'dan gelen kuğular ile binlerce göçmen kuşa yuva oluyor. Deltada 365 kuş türü görüldüğü belirtilirken, 24 nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kuş türünden 15'i kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor ve bu yıl da kuğuların yanı sıra farklı türde binlerce kuşu ağırlıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde Binlerce Göçmen Kuşa Yuva
16.01.2024 - 11:34,
Abone Ol

Samsun'da yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kış aylarında Sibirya ve Kuzey Avrupa'dan gelen kuğular ile binlerce göçmen kuşa yuva oluyor.

Samsun'da Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırları içinde yer alan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bugüne kadar 365 kuş türü görüldü.

Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli dört kriterden üçüne sahip olan deltada, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 kuş türünün de 15'i kayıt altına alındı.

Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan delta, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor.

Özellikle kış aylarında Sibirya ve Kuzey Avrupa'dan deltaya gelen göçmen kuşlar, kışı burada geçiriyor.

Delta, bu yıl da kuğuların yanı sıra farklı türdeki binlerce kuşu ağırlıyor.

Deltadaki kuğuların sayısı bine ulaşıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin kış döneminde çok sayıda göçmen kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Deltanın, Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından biri olduğuna işaret eden Yılmaz, "Delta, kış göçlerinin başlamasıyla yüzbinlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de görülen 500 tür kuş bulunuyor. Kızılırmak Deltası'nda ise tespit edilen tür sayımız 365." dedi.

Kış göçlerinin başlamasıyla deltada sayıları bine ulaşan kuğuların da görülebildiğini vurgulayan Yılmaz, "Üç tür kuğu bulunuyor; ötücü kuğu, sessiz kuğu ve küçük kuğu. Kışın burada konaklıyorlar. Deltaya gelen ziyaretçiler rehber eşliğinde çıplak gözle kuğuları seyredebiliyor. Ördek familyasının en büyük türlerinden olan kuğular, güzellikleriyle ziyaretçilere görsel şölen sunuyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, deltanın önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kış ortası kuş sayımlarda en fazla kuş türünün bir arada gözlemlendiği yer, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'dir. Deltada Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları sayesinde doğal yaşama insan müdahalesi en aza indirildi. Uygulanan tedbirler sonucunda hem kuş sayısında hem de deltadaki diğer hayvan varlığında gözlemlenir şekilde artış oldu. Deltadaki 365 kuş türünden 165'i yaz kış görülebilen türlerdir. Diğer türler ise yaz ve kış dönemlerini geçirmek için gelen türler."

Besin yönünden çok zengin olması, yaşam alanları uygunluğu ve göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı deltada muhteşem bir kuş yoğunluğu yaşandığına anlatan Yılmaz, Sibirya ve Kuzey Avrupa'da kışın sert geçtiğini, bu nedenle bu bölgelerden gelen göçmen kuşların kışı geçirdikten sonra tekrar geldikleri yere döneceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kuzey Avrupa, Bafra Ovası, Samsun, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Binlerce Göçmen Kuşa Yuva - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 12:55:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Binlerce Göçmen Kuşa Yuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement