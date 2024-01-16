Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde Binlerce Göçmen Kuşa Yuva

Samsun'da yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kış aylarında Sibirya ve Kuzey Avrupa'dan gelen kuğular ile binlerce göçmen kuşa yuva oluyor.

Samsun'da Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırları içinde yer alan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bugüne kadar 365 kuş türü görüldü.

Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli dört kriterden üçüne sahip olan deltada, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 kuş türünün de 15'i kayıt altına alındı.

Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan delta, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor.

Özellikle kış aylarında Sibirya ve Kuzey Avrupa'dan deltaya gelen göçmen kuşlar, kışı burada geçiriyor.

Delta, bu yıl da kuğuların yanı sıra farklı türdeki binlerce kuşu ağırlıyor.

Deltadaki kuğuların sayısı bine ulaşıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin kış döneminde çok sayıda göçmen kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Deltanın, Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından biri olduğuna işaret eden Yılmaz, "Delta, kış göçlerinin başlamasıyla yüzbinlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de görülen 500 tür kuş bulunuyor. Kızılırmak Deltası'nda ise tespit edilen tür sayımız 365." dedi.

Kış göçlerinin başlamasıyla deltada sayıları bine ulaşan kuğuların da görülebildiğini vurgulayan Yılmaz, "Üç tür kuğu bulunuyor; ötücü kuğu, sessiz kuğu ve küçük kuğu. Kışın burada konaklıyorlar. Deltaya gelen ziyaretçiler rehber eşliğinde çıplak gözle kuğuları seyredebiliyor. Ördek familyasının en büyük türlerinden olan kuğular, güzellikleriyle ziyaretçilere görsel şölen sunuyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, deltanın önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kış ortası kuş sayımlarda en fazla kuş türünün bir arada gözlemlendiği yer, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'dir. Deltada Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları sayesinde doğal yaşama insan müdahalesi en aza indirildi. Uygulanan tedbirler sonucunda hem kuş sayısında hem de deltadaki diğer hayvan varlığında gözlemlenir şekilde artış oldu. Deltadaki 365 kuş türünden 165'i yaz kış görülebilen türlerdir. Diğer türler ise yaz ve kış dönemlerini geçirmek için gelen türler."

Besin yönünden çok zengin olması, yaşam alanları uygunluğu ve göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı deltada muhteşem bir kuş yoğunluğu yaşandığına anlatan Yılmaz, Sibirya ve Kuzey Avrupa'da kışın sert geçtiğini, bu nedenle bu bölgelerden gelen göçmen kuşların kışı geçirdikten sonra tekrar geldikleri yere döneceklerini kaydetti.