Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde Kuğu Gösterisi

SAMSUN'daki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kış döneminde çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Kızılırmak Deltası'nda konaklayan yüzlerce kuğu güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kış döneminde binlerce göçmen kuşu ağırlıyor. Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'de yaban hayatının korunduğu en önemli noktalardan birisi olma özelliğine sahip. 13 Nisan 2016'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uygulamalarla doğal yaşama insan müdahalesi en aza indirildi. Kuş cennetinde ziyaretçiler, sadece bisiklet, elektrikli bisiklet, akülü araçlarla gezebiliyor.

Uygulanan tedbirlerle birlikte deltadaki gerek kuşların gerek diğer yaban hayvanlarının sayısı her geçen yıl artıyor. Özellikle son günlerde deltada yoğun olarak görülen kuğu sürüleri ise ziyaretçileri hayran bırakıyor.

BİNE YAKIN KUĞU KONAKLIYOR

Deltadaki kuş yoğunluğunun kış döneminde daha da arttığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kış göçlerinin başlamasıyla kuzeyden göç alan bir bölge. Özellikle bu aylardan itibaren aralık, ocak, şubat dönemlerine kadar kış göçmen türlerini biz bu bölgede görebiliyoruz. Özellikle kuğu sürülerini çok güzel bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Sayıları 600 ila 1000 arasında değişen kuğuları ziyaretçilerimizde rahatlıkla çok yakın bir mesafeden görebilirler. Kuğular ördekgiller familyasından olup, uçabilen en iri cüsseli kuş türleri arasında yer alır. Burası kış ortasında yapılan sayımlarda en fazla kuş türünün bir arada görüntülendiği bir bölge. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe sahip. Özellikle kuş yoğunluğunun olduğu zaman ise kış dönemleri" diye konuştu.

'MUTLAKA GÖRÜLMELİ'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise yaban hayatını gözlemlemek isteyen tüm doğa tutkunlarını ilk görmesi gereken yerlerin başında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin geldiğini belirterek "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sadece Samsun ve Türkiye için değil tüm dünya için çok önemli bir sulak alan. Bu doğa harikası bölgede yaban hayatının korunması için özel hassasiyet içerisindeyiz. Uygulanan tedbirlerin olumlu etkilerini gözlemliyoruz. Özellikle kış döneminde buradaki yaban hayatı daha hareketli ve birçok göçmen kuş bu alanda konaklıyor. Yine son dönemde deltadaki kuğu varlığının artması bizleri sevindiriyor. Fotoğrafçıların, doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Kızılırmak Deltası'nı kış döneminde de vatandaşlarımızın mutlaka görmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

362 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

362 kuş türünün yaşadığı, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunuyor. Korunması için, Temmuz 2018'de araç girişine kapatılan kuş cennetinde irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Zengin biyolojik çeşitliğe sahip olan delta, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşıyor.