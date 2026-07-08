Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Soner Koçyiğit Bulundu - Son Dakika
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Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Soner Koçyiğit Bulundu

Kızılırmak Nehri\'nde Kaybolan Soner Koçyiğit Bulundu
08.07.2026 09:33
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Sivas'ta serinlemek için girdiği nehirde kaybolan Soner Koçyiğit'in cesedi bulundu.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Soner Koçyiğit'in (37), arama çalışmalarının 3'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 5 Temmuz günü Kızılırmak Nehri üzerindeki Burhan köyü köprüsü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için 2 arkadaşıyla birlikte nehre giren Soner Koçyiğit, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis dalgıç ekipleri, Soner Koçyiğit'in, bu sabah suya girdiği bölgeye yakın bir noktada cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Koçyiğit'in cansız bedeni otopsi için Gemerek Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Kızılırmak, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Sivas, Yaşam, Doğa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Soner Koçyiğit Bulundu - Son Dakika

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