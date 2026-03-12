Kızıltepe'de Üç Kişi Cinayetinde Sanık Tutuklandı - Son Dakika
Kızıltepe'de Üç Kişi Cinayetinde Sanık Tutuklandı

12.03.2026 12:30
Mardin Kızıltepe'de bir aile evlerinde ölü bulundu, komşu M.C. tutuklandı, mahkeme iddianameyi kabul etti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Berna (33) ve Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli'nin (5) evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Tutuklu komşu M.C. (28), 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Olay, 25 Kasım 2025'te Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarıyla birlikte kapıyı açıp içeri girdi. Evde Mehmet Kaya, eşi Berna ve çocukları Samyeli Kaya başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde çift ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı'nda, Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Mardin'in Savur ilçesi kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verildi.

EVDE BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, olayda kullanılan silahın evde bulunmadığı belirlendi. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı tespit edildi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında bulunduğu belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından özel ekip kurulurken, ilçedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

4 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında ailenin komşusu M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C., 'Delil karartma' ve 'Kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Soruşturma kapsamında M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. (36) ile B.K. (27), 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklandı. Silah satıcısı olduğu öne sürülen B.A. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede tutuklu komşu M.C. hakkında, 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme', 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ile 'Konutta gece vakti silahla yağma' suçlarından da 15 yıla kadar hapis talep edildi. Tutuklu sanıklar V.E. ile B.K. hakkında ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Silah satıcısı olduğu belirtilen B.A.'nın dosyasının ise ayrıldığı bildirildi.

'DELİLLER KOMŞUYU İŞARET EDİYOR'

Kaya ailesinin avukatı Seher Acay, elde edilen delillerin komşuları M.C.'yi işaret ettiğini ifade ederek, "İddianame hazırlandı ve mahkemece kabul edildi. Asıl fail olarak görünen kişi, baş sanık olarak görünen kişi açısından şunu belirtebiliriz ki, evet suçu işlediğine dair bir ikrarı söz konusu değil. Fakat iddianamede ortaya konulan, dosyada mevcut bulunan delillerin birçok yoğunluklu kısmı kendisini işaret ediyor. Bu durumların tamamı da iddianamede ortaya konulmuş şekildeö dedi.

'İLK DURUŞMA 29 HAZİRAN'DA'

Aile avukatlarından Nurullah Öner, dosyadaki tüm detayların mahkeme sürecinde ortaya çıkacağını belirterek, "Ekstra taleplerimiz olacaktır. Onlarla ilgili tahkikatlar yapıldığında eminim o zamana kadar bu dosya ile ilgili daha çok gelişmeler de olacak. ve biz inanıyoruz ki, dosya bütün yaşanan her şey tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktırö diye konuştu.

Kaynak: DHA

