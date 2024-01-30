 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kızına Cinsel İstismarda Bulunan Şahıs 30 Yıl Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kızına Cinsel İstismarda Bulunan Şahıs 30 Yıl Hapse Mahkum Edildi

Kayseri'de kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Şaban F., 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şaban F.'nin kızı, annesine yaşananları anlattı ancak anne inanmayınca evi terk etti. Daha sonra ses kaydı dinleten kız, babasından şikayetçi oldu. Mahkeme, Şaban F.'yi cinsel istismar suçundan 30 yıl hapse mahkum etti.

Kızına Cinsel İstismarda Bulunan Şahıs 30 Yıl Hapse Mahkum Edildi
30.01.2024 - 15:01,
Abone Ol

KAYSERİ'de kızı B.F.'ye (19) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Şaban F., (49), 30 yıl hapse çarptırıldı.

B.F., annesine babası Şaban F.'nin cinsel istismarına uğradığını anlattı. Ancak anne inanmayınca B.F. evi terk ediyor. Bir süre sonra B.F. annesine olaya ilişkin ses kaydı dinletti. Bunun üzerine eşi Şaban F.'den şikayetçi oldu. 18 Ağustos 2021 tarihinden itibaren kızına istismarda bulunduğu öne sürülen Şaban F. gözaltına alınıp tutuklandı.

Şaban F. hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Şaban F. hazır bulundu. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Şaban F., "İddia edilen eylemleri ben gerçekleştirmedim. Suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Şaban F.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapse çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kayseri, Mahkeme, Ceza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızına Cinsel İstismarda Bulunan Şahıs 30 Yıl Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika


14:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Montrö Sözleşmesi tartışılamaz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Montrö Sözleşmesi tartışılamaz
14:38
İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36
Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13
Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10
Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46
Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36
Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı

Son Dakika
14:59 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Montrö Sözleşmesi tartışılamaz
14:38 İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36 Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21 Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13 Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10 Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46 Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
13:30 Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
13:25 Maldivler parlamentosunda vekiller arasında kavga! Kimi saç çekti, kimi yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 15:13:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kızına Cinsel İstismarda Bulunan Şahıs 30 Yıl Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement