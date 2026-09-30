KKTC açıklarında batan gemide kaybolan 1'i çocuk 2 kişi Hatay'da toprağa verildi - Son Dakika
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KKTC açıklarında batan gemide kaybolan 1'i çocuk 2 kişi Hatay'da toprağa verildi

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KKTC açıklarında batan gemide kaybolan 1\'i çocuk 2 kişi Hatay\'da toprağa verildi
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Girne açıklarında alabora olan gemide kaybolan 1'i çocuk 2 kişi, cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından Hatay'da defnedildi. Kazada ölü sayısı 18'e yükselirken, cenazeler Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde toprağa verildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan gemide kaybolduktan günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Asaf Biçer (5) ve Nihat Pancar (51) son yolculuklarına uğurlandı.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada kaybolan Mehmet Asaf Biçer (5) ve Nihat Pancar'ın dün cansız cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayda ölü sayısı 18'e yükseldi.

Biçer ve Pancar'ın cenazeleri, işlemlerinin ardından Hatay'a getirildi. Ailesiyle tatilden dönerken meydana gelen kazada ablası Saliha Miray ile kaybolan Mehmet Asaf Biçer'in cenazesi Reyhanlı ilçesinde, aşçı olarak çalıştığı iş yerinden izin alıp, ailesine sürpriz yapmak için memleketine tatile gelirken hayatını kaybeden Nihat Pancar'ın cenazesi ise Samandağ ilçesinde yakınları ve çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA
SamandağReyhanlıGüncelKıbrısÇocukHatayKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: KKTC açıklarında batan gemide kaybolan 1'i çocuk 2 kişi Hatay'da toprağa verildi - Son Dakika
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