KKTC Bakanı: Türkiye'nin Kıbrıs'ta hava ve deniz üssü kurma vakti geldi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Kıbrıs'ta hava ve deniz üssü kurma vaktinin geldiğini belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs'ta yarım asrı aşan toplumlar arası görüşmelerin, Temmuz 2017'de Rumların Crans Montana'da masayı devirmesi ile son bulduğunu anımsatarak bundan sonra Türk tarafının 2 devletli çözüm modeline geçtiğini kaydetti.

Arıklı, Güney Kıbrıs'ın bir taraftan müzakerelerin yeniden Crans Montana'da kalınan yerden başlamasını isterken, diğer taraftan da hem silahlanmaya, hem de birçok devletle savunma işbirliği anlaşması yaparak bazılarına topraklarında hava, kara ve deniz üssü verdiğini aktararak şunları dile getirdi:

"Güney Kıbrıs'ın en son yaptığı hamle ise Larnaka kıyılarında Mari Bölgesi'nde bir deniz üssü kurma hamlesidir. Yunanistan'la inşa edilecek bu deniz üssü için ABD ve AB ile de anlaşıldığı açıklanmış ve bu iddia yalanlanmamıştır. Bu noktadan sonra artık KKTC'de Türkiye ile anlaşılarak bir deniz üssü kurma vakti gelmiştir."

Arıklı açıklamasında hava ve deniz üssü için Türkiye ile KKTC'nin anlaşması gerektiğini vurgulayarak, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde bu konunun ele alınması ve sonuçlanmasının en büyük temennileri olduğunu bildirdi.