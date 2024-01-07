KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu: Meleklere verdiğimiz söz devam edecek

KKTC BAŞBAKAN YARDIMCISI ATAOĞLU: MELEKLERE VERMİŞ OLDUĞUMUZ SÖZ DEVAM EDECEK

Adıyaman'da, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Otel'e ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava duruşmasının 4'üncü gününde verilen ara karar sonrası mahkeme çıkışında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Ara karar az önce okundu. 26 Nisan tarihine sabah saat 10'a ertelendi. Dolayısıyla biz yine aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde şampiyon meleklere vermiş olduğumuz sözümüz devam edecek. Adalete olan güvenimiz devam edecek" dedi.

'ASLINDA BİRAZ ENDİŞELENDİM HEPSİ SERBEST KALACAK DİYE'

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu ise şunları söyledi:

"Korktuğum karar olmadı. Aslında biraz endişelendim hepsi serbest kalacak diye. Ara karar olarak içerdeler, çıkmadılar çıkamayacaklar da umarım. En ağır cezayı alacaklar. Çok karar okudu mahkeme başkanı, idrak etmeye çalışıyoruz aileler olarak. Aslında biz daha erken bekliyorduk tarihi fakat 26 Nisan 2024'e erteledi mahkeme heyeti duruşmayı. Bilirkişi raporları, bazı evrakların gönderilmesi, sisteme girilmesi yazılmasıyla ilgili karar okundu. Adli kontrolle serbest olanların adli kontrolünün devamını istedi, bilirkişi raporları gelene kadar. 4 gün boyunca bir mahkeme süreci geçirdik."

Mahir ALAN/ ADIYAMAN,